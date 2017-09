¿Sin ahorros para comprar casa? La 'trampa' para conseguir una hipoteca al 100%

Comprar una casa en la actualidad exige tener ahorrado, al menos, el 20% del precio de la vivienda. Un importante colchón económico con el que no todo el mundo cuenta. Para que nos hagamos una idea, para un piso de 200.000 euros, deberíamos tener ahorrados 40.000. Sin dichos ahorros, adquirir una vivienda resulta prácticamente imposible porque la banca, tras ocho años de crisis y miles de ejecuciones hipotecarias a sus espaldas, no está dispuesta a financiar operaciones al 100% —más gastos—. Al menos, no de manera generalizada.