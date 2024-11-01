edición general
13 meneos
76 clics
El simulador imposible de 1989: ingeniería y locura detrás de Hard Drivin

El simulador imposible de 1989: ingeniería y locura detrás de Hard Drivin  

n 1989, Atari rompió los límites del hardware con Hard Drivin’: el primer arcade con mundo 3D sólido y física real en tiempo real. Equipado con varios procesadores (68010, TMS34010, DSP ADSP-2100), simulaba suspensión, fuerzas centrífugas y un coche que podía calarse si fallabas el cambio. Con volante háptico, embrague real y un pipeline poligonal avanzado, fue una obra maestra de ingeniería que anticipó los simuladores modernos.

| etiquetas: hard drivin , atari , simulador , retro , videojuego , coches , arcade
11 2 0 K 153 tecnología
1 comentarios
11 2 0 K 153 tecnología
Un_señor_de_Cuenca #1 Un_señor_de_Cuenca
Bueno bueno... recuerdo cuando vi esto en el Spectrum no me lo podía creer. Un simulador de coches en 3D y encima con físicas bastante realistas. Es que se dice pronto, en 48K meter física, modelos 3D y encima era divertido.
0 K 13

menéame