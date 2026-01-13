Una simple reflexión sobre la enseñanza y la capacidad de ser docente

A colación de algo que he vivido en el trabajo... de algo que debo aprender y que llevo poco tiempo haciéndolo. Con otros compañeros lo he hecho en alguna ocasión pero nunca con una, siempre he fallado con ella. Y es que la primera vez que me tocó hacerlo fallé, pero no por que me dejara intentarlo, fallé al primer instante y no hubo segunda oportunidad, un "vuélvelo a intentar". Hoy ha ocurrido por segunda vez con la misma persona, después de haberlo conseguido en otras ocasiones con otros compañeros de trabajo. Y antes de que me dijera "apártate" decidí apartarme yo y luego no hubo una explicación docente, un consejo, nada... Fue volver atrás con esta persona que decidió dejar de mirarme a la cara y de hablarme directamente... Y así no se puede aprender, no se puede dejar de ser incompetente cuando tampoco debería sentirme incompetente al estar en periodo de aprendizaje. Y estas cosas te destruyen el autoestima y todo el trabajo hecho hasta entonces, como si hubieses estado construyendo y cuidando un edificio y alguien apareciera para derrumbártelo y es por ello que hoy se me ha ocurrido una frase que resume todo esto:

"Si no enseñas, no culpes a alguien de su ignorancia".

Y lo he pasado por el filtro de la IA que no encuentra una frase famosa similar. Pero me la ha adornado y me ha gustado el resultado, por ello lo comparto:

La ignorancia que reprochas puede ser la enseñanza que negaste

Ha quedado bien, me quedo con esa frase. Ahora toca recuperarse, espero.