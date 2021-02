Simón: "Si sobran vacunas y no se pueden guardar hay que ponérselas a alguien que esté por ahí"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, no se muestra partidario de sancionar a quienes se han vacunado antes de tiempo. “Cuando vacunas no se pueden perder dosis, en algunas situaciones es normal que se vacune alguien que no sea del grupo", ha detallado. En algunas situaciones “llega el fin del día de trabajo y sobra una o dos vacunas en un recipiente y esas dosis no se pueden guardar hasta el día siguiente, no las vamos a tirar".