Simón: "No es lo mismo un niño con su habitación, su ordenador y su buen wifi, que uno que no los tiene"

Fernando Simón ha señalado que "es muy fácil proponer educación online para aquellos que tienen recursos correctos". "No es lo mismo un niño que tiene su propia habitación, ordenador y una buena wifi, que un niño que comparte habitación con varios hermanos, padres, que no tiene ordenador ni wifi. Hay que hacer un esfuerzo por dar la educación presencial, como mínimo, a estos niños y si es posible a todos. La educación no es solo adquisición de conocimiento, sino también relaciones sociales".