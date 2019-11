Cuando di el paso del colegio al instituto (3º de la ESO, por algún motivo) me hicieron elegir entre seguir cursando francés o no hacerlo. Mi perezosa mente eligió la segunda opción, lo que me llevó de bruces a una clase con 11 repetidores (de 25), de los cuales tres eran conflictivos. El primer día quedó patente que dar clase en semejante ambiente iba a ser, como poco, complicado.