Qué significa que la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer tenga "una eficacia de más del 90%"

De los 94 infectados que han participado en el ensayo, menos de un 10% recibió la vacuna. El resto de ellos, recibió un placebo. Es más, esos 94 no son "infectados" propiamente dichos; sino pacientes con síntomas. Algo que complica más saber la efectividad real de la vacuna. No sabemos detalles cruciales como su eficacia en entornos reales, si la vacuna previene los casos graves o si reduce la transmisión del virus. Los resultados no han sido revisados por científicos externos ni publicados en una revista científica: es una nota de prensa.