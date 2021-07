Sigmund Freud vs Moisés

Hace tiempo buscando en el internet, algún libro que pudiera leer acerca de Sigmund Freud, para conocer más de Él y del psicoanálisis, encontré en la lista de libros, uno que llamo mi atención en particular que se llama: Moisés y la religión monoteísta. Este libro me llamo la atención en particular, ya que soy una persona creyente, creo lo que la Biblia dice, pues quise saber lo que opinaba el Sr. Freud acerca de Moisés, uno de los personajes que considero de suma importancia en la Biblia, así como el Rey David y el Apóstol Pablo.