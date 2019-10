"Lo siento, papá y mamá. He fallado en mi viaje al extranjero. Estoy muriendo, no puedo respirar". Ese fue el último mensaje que Tra My, una joven de 26 años, envió el pasado 23 de octubre a sus familiares. Su padre, Pham Van Thin denunció en Vietnam que su hija se encontraba de camino al Reino Unido y que temía que estuviese entre los 39 inmigrantes hallados muertos el pasado miércoles en el interior de un camión en Essex