Me siento desconectado, como si lo que me envuelve fuera un sueño

“Me siento desconectado, como si lo que me rodeara no fuera del todo real”. Sentir, tener la impresión o la singular percepción de que cada cosa que nos envuelve forma parte de un sueño o una dimensión lejana es algo que todos podemos experimentar. Bien es cierto que algo así puede sonar paradójico y hasta podríamos decirnos aquello de “¿y si me estoy volviendo loco?”. Sin embargo, esta particularidad tiene mucho de evidencia y poco de locura. Puede darse en casos de estrés intenso. También en personas que arrastran un estado de ansiedad...