El sherpa que arriesgó la vida para no abandonar a su cliente obsesionado por alcanzar la cima del Everest

"He pagado mucho dinero por subir al Everest y no voy a darme la vuelta". Ese fue el argumento de un alpinista pakistaní para desoír los consejos de su sherpa. Ambos acabaron siendo rescatados a 8.600 metros, uno de los más altos que se han realizado. Dawa Sange Sherpa pagará un precio muy alto por no abandonar a su cliente: perderá, casi seguro, todos los dedos de las manos.