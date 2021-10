Sharon Corr: «La cama puede ser un sitio muy frío»

La violinista de The Corrs ha encontrado en Madrid su lugar en el mundo. A Sharon Corr (Dundalk, 51 años) le encanta perderse por los barrios castizos de Madrid, donde vive «muy feliz» con sus dos hijos desde hace ya algunos años. Violinista, pianista, compositora… con sus hermanos (The Corrs) arrasó en los años 90 con ventas cercanas a los 50 millones de discos. El día 24 saca su nuevo trabajo en solitario, 'The fool and the scorpion', donde desnuda su personalidad. «Este disco soy yo»