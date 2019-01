¿'Share' o no 'share'? Un dilema moral

¿Se puede hacer show del drama humano, de extraordinarias dimensiones, que protagoniza un niño de dos años? Sí se puede. ¿Se debe hacer show del drama humano, de extraordinarias dimensiones, que protagoniza un niño de dos años? La respuesta la tiene cada uno de ustedes. La mía es no. Créanme si les digo que me duele el dedo de hacer zapping para escapar del “minuto a minuto” del caso Julen. Lo siento, me resulta insoportable asistir al show mediático que tiene como protagonista a un niño de dos años.