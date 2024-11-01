edición general
SFC responde a la solicitud de comentarios de la Comisión Europea sobre los ecosistemas digitales europeos [ENG]

La Comisión Europea publicó una convocatoria para recibir comentarios sobre el desarrollo del sector de software de código libre y abierto en la UE. Como parte de SFC, presenté nuestras observaciones, subrayando la soberanía digital y la tecnología ética. Destacamos la importancia del copyleft en la promoción de Linux y Android, ya que permite a los usuarios reparar software y prolongar la operatividad de sus dispositivos. Pedimos que se priorice el copyleft en la política y señalamos el papel crucial de las organizaciones benéficas en EE. UU.

| etiquetas: sfc , software freedom conservancy , open source , comisión europea
