La sexualidad en Japón

La sexualidad es siempre un tema interesante a la vez que espinoso. Desde muchas fuentes, nos llegan datos acerca de la sexualidad de Japón que uno no sabe si creer. Se dice, además, que los japoneses no muestran sus sentimientos en público (al menos para mi, pasear con tu pareja de la mano por la calle es una manera de expresar un sentimiento que forma parte de la sexualidad de una pareja). Lo de dar besos en público y tal es algo que no se ve mucho por aquí, aunque a veces, lo he visto (en parejas jóvenes). En privado, según me han contado...