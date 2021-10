El sexto que no fue: aquel Tour de Francia de 1996

Quien tiene entendimiento cuente el número de la Bestia, pues es número de hombre. Y su número es seiscientos sesenta y seis. Más claro no lo pudo decir Juan. A ver, igual un poco más claro sí, para qué engañarnos, pero es que en Patmos hace un sol de cojones, y los razonamientos salen como salen. Pero eso, que el seis es número maldito. Seis esposas de Enrique VIII, Six, six, six que cantan Iron Maiden, seis Copas de Europa ganó el Madrid con Paca la culona. Y luego lo otro. Lo del Tour.