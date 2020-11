El SESPA amenaza con multas y penas de cárcel a una residencia por mandar vídeos a los familiares  

"Mi madre tiene covid, ha dado positivo , la residencia geriátrica nos informaba de su situación , de su salud y nos mandaba vídeos para verla, el SESPA ha estado allí y les ha prohibido hacerlo, les han dicho que si lo hacen serían sancionados o incluso acusados de un delito. penal, por lo que a partir de ahora mismo no nos podrán comunicar como lo estaban haciendo, me puede dar la explicación , señor Adrian Barbon porque estoy destrozada y la comunicación que me daba alivio ya ni la voy a tener y como yo todos los familiares afectados."