"El sesgo del superviviente”: la polémica sobre las ayudas al cómic que explica la precariedad en la cultura

El 8 de octubre se conocieron los nombres de los beneficiarios de las primeras ayudas a la creación de cómic del Ministerio de Cultura. Una convocatoria similar a la que existe en otras disciplinas, como novela, teatro o guión cinematográfico, pero inédita para un sector mucho más precarizado que el resto de industrias culturales. El proceso de creación y ejecución de estas subvenciones, así como las polémicas inevitables —tan habituales en el mundo del cine, por ejemplo—, sirven para dibujar los problemas de las profesiones culturales.