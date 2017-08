El servicio de correo electrónico OpenMailBox cambia la política de sus servicios

El pasado mes de marzo escribí sobre una renovación que la gente de openmailbox estaba preparando, una actualización en la que no se daban muchas más pistas de qué iba a acontecer. La comunicación con Pierre Barre no ha sido el punto fuerte de este servicio. Al principio había un foro oficial que con el tiempo desapareció sin más explicaciones. Hace un par de días openmailbox estaba caído. Me imaginaba lo peor. El resumen de esos cambios consisten en, los que ya eramos usuarios, tendríamos acceso solo al correo mediante su cliente web...