Las serpientes aliadas del mundo rural. Déjalas vivir

Las serpientes son inofensivas y huidizas. Rechaza mitos: no maman del ganado ni de las mujeres lactantes. No son mamíferos, ni tienen labios para mamar ni pueden asimilar la lactosa. Todas las culebras y víboras están protegidas por ley en España. Su muerte, persecución o captura puede ser constitutiva de infracción administrativa e incluso penal. Cazan infinidad de roedores como ratas y topillos. Alejando de los humanos plagas y enfermedades zoonóticas como la Tularemia. Si ves una y te asusta o disgusta no la mates, simplemente esquívala.