La serie 7 de BMW alcanza el nivel 5 autónomo (totalmente autónomo) [DE]  

[Traducción automática al español disponible en los SUBTITULOS] La primera vez que AUTO BILD conduce un BMW Serie 7, que domina la conducción autónoma al nivel 5. El conductor puede determinar su ruta deseada con una tablet. La organización de desarrollo de 'standards' y asociación profesional SAE (Society of Automotive Engineers) clasifica los niveles de conducción autónoma como: Nivel 1: "hands on", Nivel 2: "hands off" Nivel 3: "eyes off" Nivel 4: "mind off" y Nivel 5: "volante opcional".