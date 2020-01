¿Serías capaz de vivir un mes con 950 euros?

Venga, os cuento lo mío, atención. Empecé el mes, día 1, teniendo en la cuenta: 950 euros. Ese primer día ya resté 385 euros del piso y otros 60 euros de suministros domésticos. Me quedaban: 505 euros. Ah, esperad, que se me olvidaba incluir el abono transporte mensual, que son… Dejadme ver… 54,60 euros. Así que al final de ese primer día del mes me quedaban en la cuenta: 450,40 euros. En alimentación había estimado 8 euros diarios, comiendo y cenando todos los días en casa, comprando todo de oferta, marca blanca por supuesto...