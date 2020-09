Serial Experiments Lain: 10 temas que lo convierten en un anime de terror referencial [EN]

Serial Experiments Lain es un anime rompedor del que no se suele hablar tanto como se debería cuando sale a la palestra el anime cyberpunk. Aunque no es tan popular como Steinsgate o Ghost in the Shell, probablemente debería serlo ya sólo por los temas profundos que trata. Al igual que la revolucionaria Neon Genesis Evangelion, es una puerta de entrada a cuestiones filosóficas, y no sólo ofrece un profundo estudio de personajes sino que también es una cápsula del tiempo de los albores de Internet, explorando todos los potenciales que había allí