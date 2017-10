Ser un gorrón

Pues bien, aquellos estudiantes pobres que no tenían becas necesitaban trabajar para poder seguir pagándose sus estudios. Al no poder llevar ninguna enseña que le señalase como hipotético trabajador en sus ropajes, encontraron en el sombrero la manera de diferenciarse de los que no trabajaban. En vez de llevar la rosca o el bonete, comenzaron a usar el gorro de ala ancha que todos habréis visto en Alatriste o El Ministerio del Tiempo. Ese gorro, típico de soldado, era vulgarmente llamado gorrón por su tamaño.