Somos la generación perdida. No estamos fuera de España porque nos guste estar lejos, ni para fortalecernos, sino porque nos han echado. Muchos sabemos que no vamos a volver. Somos la generación perdida. A pesar de nuestro esfuerzo y el, todavía mayor, de nuestros padres, tenemos que luchar contra las causas y contra quienes han provocado la crisis económica española que nos obliga a emigrar. España no es un país para jóvenes.