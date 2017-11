En septiembre hubo un accidente nuclear en Kazajistán o Rusia. La nube radioactiva en Occidente es inofensiva [ENG]

Un instituto francés dice que la contaminación sugiere que la liberación de material nuclear se produjo al S. de los Urales en septiembre, pero que no tiene consecuencias para la salud humana. Las autoridades rusas dicen no tener noticia del hecho, y todo parece apuntar a Kazajistán. Se cree que no fue en un reactor, sino en un sitio de tratamiento de combustible nuclear o en un centro de medicina radioactiva. Se estima la cantidad de rutenio 106 liberada entre 100 y 300 TBq. En Francia habría requerido la evacuación en un radio de varios km.