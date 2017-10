¿Qué es sentirse español?

Bueno, pues he vuelto después de 15000 años, así que aquí me tenéis con un poquito de polémica en estos días en los que el país vuelve a estar divido, pero hoy no he venido a meterme con el tema de Cataluña, ni lo pienso hacer, debido a que en cuanto a este tema me gusta ser imparcial, porque no me decanto por ninguno de los dos bandos. Pero hoy estamos aquí reunidos (al menos eso creo), para hablar de la expresión de la cual se habla mucho durante estos días el término de "sentirse español"