"Señor Zuckerberg, ¿le importaría decirnos en qué hotel estuvo anoche?" [EN]  

"Señor Zuckerberg, ¿se sentiría cómodo contándonos en qué hotel estuvo anoche?" fue la pregunta del senador demócrata Dick Durbin al fundador y presidente de Facebook en su comparecencia en el Senado de Estados Unidos. Zuckerberg sonrió nervioso y respondió con un rotundo "no" ante la hilaridad del público. "¿Nos daría el nombre de alguna de las personas con las que se mensajeó esta semana?", replicó Durbin. "No, senador. Preferiría no hacerlo púbico", respondió Zuckemberg. "Pues precisamente de eso va todo esto", concluyó Durbin.