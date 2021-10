Un senderista perdido durante 24 horas ignora las llamadas de rescate porque venían de un número desconocido

El servicio de Emergencias de Lake County Search and Rescue (Estados Unidos) ha compartido a través de su página en Facebook la historia de un aviso al que acudieron del que han extraído un valioso consejo para senderistas, montañeros y excursionistas. Este no es otro que si te pierdes, contestes al teléfono cuando te llaman por mucho que se desconozca el número desde el que se efectúa la llamada. Parece obvio, pero no lo fue tanto para un hombre que se desvió de su camino el pasado 18 de octubre.