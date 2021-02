El Senado no pedirá el cese de políticos que se han saltado orden de vacunas

El Senado no ha secundado este miércoles la petición para instar al Gobierno a asegurar el cese de los políticos que incumplan el protocolo de vacunación o cometan cualquier irregularidad sobre el proceso de las vacunas contra el coronavirus. "La vacuna está siendo objeto de una nueva forma de corrupción", ha considerado Miguel Sánchez, que ha criticado a todos aquellos que no han comprendido que su cargo conlleva "vocación de servicio público" y que "el capitán del barco no puede ser el primero que se tire al bote".