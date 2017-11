Sempronio Denso, el centurión que murió defendiendo en solitario al emperador ante una horda de asesinos

Una de las cosas que más me llamaron la atención en 1981, cuando se produjo el atentado contra el presidente de EEUU Ronald Reagan, fue ver cómo sus guardaespaldas se lanzaban sobre él para cubrirle de los disparos con sus cuerpos. Desde entonces todos hemos visto escenas parecidas a menudo en cine y televisión; lo que la mayoría no sabe es que en realidad no se trata de algo tan nuevo como parece y ya en la antigua Roma se dio un caso similar con el emperador Galba y un guardia pretoriano llamado Sempronio Denso.