La semana fantástica del congreso

Le han llamado “la semana infernal”, y por una vez les tengo que dar la razón. La mayoría demócrata en el congreso de los Estados Unidos afronta unos días de vértigo donde no sólo se juega poco menos que toda la agenda legislativa de la presidencia de Joe Biden, sino el mismo funcionamiento del gobierno federal y la estabilidad económica de todo el planeta. No sucede a menudo que tienes cuatro votaciones no importantes sino críticas para la historia del país en menos de siete días, y que decir esto en voz alta no sea una exageración. Veamos.