Una selección de frases geniales que Einstein NUNCA dijo

No es lo mismo si lo dice Paco Perez o Manolito Hidalgo que si lo dice Albert Einstein y quizás por ello, detrás de cada frase inspiradora mucho prefieren citar, MINTIENDO, al gran astrofísico. Pero para que no te den gato por libre, hoy te desvelamos que cosas SÍ dijo y qué cosas NO dijo. Es difícil elegir las mejores, sobre todo porque hay muchas frases erróneamente atribuidas a él. Gracias a Quote Investigator os desvelamos cuales son realmente suyas.