La segunda ola es la de los pobres y ninguna restricción lo va a solucionar

la mayoría de los hospitalizados son personas de entre 30 y 60 años de origen inmigrante. Son los que están obligados a compartir pisos insalubres, los que trabajan en condiciones precarias, los que no pueden permitirse una buena alimentación, los que utilizan la misma mascarilla toda la semana porque con sus salarios no les da para más, los que no acuden a un centro de salud a menos que se estén muriendo, porque tienen miedo a dar positivo y que sus datos caigan en manos de la Policía...