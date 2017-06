¿Cuándo fue la última vez que lloraste? ¿Hace un mes? ¿Hace una semana? Tal vez estás secándote los ojos mientras lees esto. Está bien sentirse vulnerable después de derramar algunas lágrimas, pero no tienes por qué disculparte. De hecho, llorar no es sólo una cosa perfectamente saludable, sino que es también un signo de fuerza y resistencia. Aquí hay cuatro razones por las que deberías sentirte empoderado, no patético, después de llorar: