Según una encuesta en EE UU, los números arábigos no deberían enseñarse en las escuelas ¿Qué opinas?

De acuerdo con una encuesta realizada en Estados Unidos por la empresa consultora CivicScience, más de la mitad de la población considera que los números arábigos no deberían enseñarse en las escuelas de dicho país. La casa encuestadora le preguntó directamente a 3.624 personas si los números arábigos deberían formar parte del currículum de las escuelas de Estados Unidos. De entre ellas, cerca del 55% respondió categóricamente que no, 29% respondió que sí y 15% dijo no tener opinión.