Seguimiento del exceso de muertes por covid-19 en todos los países [EN]

Hay muchas razones por las que las cifras oficiales con las que estamos familiarizados pueden no estar reflejando la realidad. En muchos lugares, dichas cifras excluyen a cualquiera que no falleció en el hospital o que no dio positivo. A menudo, la causa de la muerte tarda varios días en establecerse, lo que crea un retraso. E incluso los registros más completos no contarán a las personas que murieron por otras afecciones que probablemente habrían sido tratadas de no tener un sistema sanitario colapsado, imposibilitando tratamientos comunes.