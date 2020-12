Los seguidores de Trump y su trauma: Ser blanco no basta

En un artículo reciente publicado en The New York Times, el periodista Thomas Edsall habla del resentimiento que aflige a los seguidores de Donald Trump, cuyo núcleo duro son los blancos sin estudios universitarios. Este grupo, que antes vivía con cierta holgura y se veía a sí mismo como representante del americano medio, ahora se siente relegado. Por un lado, los trabajos para personas sin estudios universitarios que hay ahora no están bien pagados.