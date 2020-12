El sector de la nieve no entiende porqué se puede esquiar en Madrid SnowZone y no en Candanchú

El sector de la nieve no entiende que no se puedan abrir los remontes y las pistas de esquí para evitar desplazamientos y aglomeraciones de gente y, en cambio, grandes ciudades -Madrid y Barcelona- están este Puente de Diciembre abarrotadas de compradores en las calles y los comercios. La gota que ha colmado el vaso para algunos comerciantes del sector de la nieve de Aragón es que mientras las estaciones de esquí de la comunidad están cerradas y no se vislumbra luz al final del túnel hasta pasadas las fiestas de Navidades y Reyes