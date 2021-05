Sectarismo al máximo nivel

Si no estás conmigo estás contra mí. El PSOE de Sánchez lleva tiempo haciendo gala de esa posición insidiosa y sobre todo sectaria, que es especialmente indignante cuando se ejerce desde el poder. Pedro Sánchez y su gente han hecho gala de su falta de respeto a la libertad al abrir un proceso de expulsión a Leguina y Redondo Terreros. No contentos con esto, el PSOE madrileño, han puesto peros a que el Ayuntamiento entregue una de sus medallas al escritor Andrés Trapiello. Esta falsa izquierda que representa el PSOE actual, no acepta a nadie.