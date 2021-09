La secretaria de Estado de Igualdad, Noelia Vera, abandona la política y Unidas Podemos

Noelia Vera, secretaria de Estado Igualdad, ha anunciado en redes sociales que abandona la política. "Ha sido una decisión personal y complicada, porque después de siete años en ésta la que considero mi casa, no quiero defraudar a tantas compañeras/os que me dieron las responsabilidades que con honor he ostentado", ha apuntado. Con su marcha, Ángela Rodríguez se hará cargo del puesto que tenía en el Ministerio de Igualdad y Juan Antonio Delgado le sustituirá como diputado por Cádiz en el Congreso.