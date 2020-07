"School lunch debt" y "lunch shaming" en los colegios de EEUU

Conocía el atroz concepto de "school lunch debt" (deuda que adquieren los niños en USA que no pueden pagar por el menú del comedor escolar) pero acabo de descubrir el concepto de "lunch shaming". ¿Y que es el lunch shaming? Pues cuando un niño acumula demasiada deuda de comedor (me dan nauseas sólo de escribir este concepto) el colegio le pinta una diana al niño para que todos los demás niños sepan que no puede pagar por la comida del comedor.