El ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, no pierde mucho tiempo en pensar en el hecho de que la receta del gobierno del PS, apoyado en el Parlamento por el BE y el PCP, no sea exáctamente la que la troika defendía para Portugal. “Lo que cuenta son los resultados”, subraya Schäuble. Y los resultados de Portugal son “impresionantes”, considera el número dos del gobierno alemán de Angela Merkel.