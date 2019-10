El juez que encarceló a Jesús Gil:La maquinaria judicial está prevista para que no funcione, excepto con los robaperas

Dejó la toga desmotivado, especialmente cuando vio que se metía en la cárcel a boleros [que transportan droga en el cuerpo] pero no se investigaba a las mafias que los explotaban: "Yo no podía dictar una sentencia más", dice a eldiario.es. "Existe corrupción porque hay áreas de impunidad: es lo mismo que se tire el dinero o que no, que haya estaciones vacías del Ave o aeropuertos sin vuelos", señala el ahora abogado Santiago Torres