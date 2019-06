Hasta que se trasladó a Marruecos, siempre había votado al Partido Popular (PP) porque "tenías la garantía de que era una tranquilidad, de normalidad". Al llegar a un lugar donde "los pobres están abandonados por la normalidad", se percató de que "la normalidad no es aceptable". Por eso, piensa que muchos cristianos no lo entienden porque no han tenido delante "al hijo, hermano, amigo que tiene hambre y está tirado".