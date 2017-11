¿Es Santi Vila el 'caballo de Troya' de Rajoy?

Su paternidad no está 100% acreditada pero su efectividad sí. El famoso ‘Divide et impera’ -Divide y vencerás- parcialmente atribuida al dictador y emperador romano Julio César, es una estrategia que, básicamente, consiste en enfrentar a los unos contra los otros dentro de una causa común. Y viendo que la cuestión catalana ha entrado, con el exilio de medio Govern y el secretismo de sus movimientos, en una fase desconocida, no está de más sondear todos los escenarios que se abren. Incluso los que se asemejan a una teoría de la conspiración.