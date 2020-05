Me indigna que contenida la fase inicial de la epidemia, les haya faltado tiempo a muchos gestores para empezar a cancelar -o no renovar- contratos, a cerrar unidades de cuidados intensivos, etcétera. Es increíble que en plena fase de desconfinamiento, cuando es esperable algún repunte en el número de contagiados, las autoridades sanitarias no sean conscientes de a dónde nos han llevado los recortes de la última década.