Sanitarios de Madrid se "desnudan" en contra de su traslado al hospital de pandemias

Un grupo de sanitarios madrileños se han desvestido este martes ante la Consejería de Sanidad para protestar contra el traslado de profesionales al nuevo hospital de pandemias Isabel Zendal, bajo el lema 'Yo no me muevo. No dejaréis desnudos nuestros hospitales'. Convocados por la plataforma Sanitarios Necesarios, una decena de profesionales se desvistieron para ataviarse con bolsas de basura y guantes, apoyados por una treintena de compañeros que coreaban cánticos en defensa de la sanidad pública.