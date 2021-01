Sanitario unidad covid: "Nos han tomado por payasos. Ahora nos estamos comiendo los mantecados de la Navidad."  

No pueden más. El Sistema puede colapsar en cualquier momento y en general no se es consciente de que el COVID está y ha estado ahí estas Navidades. Un traslado tras otro y así todo el día. Ya no pueden más. La gente no es consciente de que se puede entrar en el Hospital y salir en una caja de pino. Hoy mismo ha sido entubado una persona muy joven que ha cogido la enfermedad. Para Ramón Mesa, sanitario de la unidad covid de Motril, el toque de queda debería convertirse en confinamiento.