Sanidad se saltó la ley para desmentir un bulo sobre la vacunación de Salvador Illa

ElDiario.es publicó el 11 de febrero que gracias a una petición de transparencia había podido saber de manera oficial que Illa no se había vacunado contra el coronavirus. El Ministerio de Sanidad les había respondido esa solicitud de información el mismo día que la habían realizado. Sanidad asegura que la unidad encargada de responder la solicitud sobre la vacuna de Illa no tenía otras solicitudes "pendientes de resolución", pero no es cierto.